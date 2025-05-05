Sultangazi'de Ormanlık Alanda Korkutan Yangın

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İstanbul Sultangazi'de askeri sahaya yakın bir ormanlık alanda meydana gelen yangın, kısa sürede paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını hızla söndürdü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sultangazi'de ormanlık alanda korkutan yangın

İSTANBUL - Sultangazi'de askeri sahaya yakın ormanlık alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü

Yangın 23.15 sıralarında Sultangazi, Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede yayılarak ormanlık alanı sardı. Yoğun dumanın görüldüğü yangın çevrede paniğe sebep oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Yangın anları vatandaş kamerasına yansıdı.

Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENİS DERDİMENTOĞLU - 3.Sayfa
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