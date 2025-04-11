Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni Özgür Özel hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan

Söz Bahçeli'de! Kritik görüşmeye ilk yorum geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz

Erdoğan'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça

Sultangazi'de Mikserden Dökülen Beton Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de bir inşaata beton taşıyan mikserin yokuştan çıkarken dökülen betonları, diğer sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Olay cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sultangazi'de mikserden dökülen beton sürücülere zor anlar yaşattı: O anlar kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de yokuştan çıkmaya çalışan mikserden beton döküldü. Mikser sürücüsü arkasına bakmadan yoluna devam ederken, diğer sürücüler zor anlar yaşadı. Betonun döküldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaata beton taşıyan mikser, yokuş çıktığı esnada kalkış yapmakta zorlanınca beton yola döküldü. Betonlar caddenin bir kısmını kaplarken, diğer sürücüler ise zor anlar yaşadı. Mikser sürücüsü dökülen betonları umursamadan yoluna devam ederken, cadde kısmen trafiğe kapatıldı. Gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle beton temizlendi. Öte yandan, betonun mikserden döküldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, beton mikserinin yokuş çıkarken kalkış yapmakta zorlandığı ardından betonu yola dökerek devam ettiği görülüyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.