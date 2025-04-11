Sultangazi'de mikserden dökülen beton sürücülere zor anlar yaşattı: O anlar kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de yokuştan çıkmaya çalışan mikserden beton döküldü. Mikser sürücüsü arkasına bakmadan yoluna devam ederken, diğer sürücüler zor anlar yaşadı. Betonun döküldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaata beton taşıyan mikser, yokuş çıktığı esnada kalkış yapmakta zorlanınca beton yola döküldü. Betonlar caddenin bir kısmını kaplarken, diğer sürücüler ise zor anlar yaşadı. Mikser sürücüsü dökülen betonları umursamadan yoluna devam ederken, cadde kısmen trafiğe kapatıldı. Gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle beton temizlendi. Öte yandan, betonun mikserden döküldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, beton mikserinin yokuş çıkarken kalkış yapmakta zorlandığı ardından betonu yola dökerek devam ettiği görülüyor.