Sultangazi'de Maskeli Hırsızlık: Ayakkabıları Çaldı

Sultangazi'de kendisini tamirci gibi gösteren maskeli bir şahıs, apartman sakinlerinin ayakkabılarını çuvala doldurarak çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Sultangazi'de kendisini tamirci gibi gösteren maskeli ve şapkalı bir şahıs, girdiği binadan çok sayıda ayakkabı çaldı. Şüphelinin rahat tavırlarla çaldığı ayakkabıları çuvala koyarak binadan ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Ağustos tarihinde saat 10.30 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elinde alet çantasıyla binaya giren cerrahi maskeli ve şapkalı şüpheli şahıs, apartman sakinlerine fark ettirmemek için kendisine tamirci süsü verdi. Daha sonra apartman girişinde bulunan çok sayıda ayakkabıyı yanındaki çuvala dolduran şahıs, hiçbir şey olmamış gibi binadan ayrıldı. Olayın ardından apartman sakinleri, ayakkabılarının kaybolduğunu fark edince güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde şüphelinin rahat tavırlarla ayakkabıları çaldığı ve daha sonra binadan uzaklaştığı anlar görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
