Sultangazi'de Kundaklama: 10 Yaralı

İstanbul Sultangazi'de eski eşinin yaşadığı binaya yanıcı madde atan Bahadır A. kaçtı. Yangın sonrası 3'ü ağır 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis incelemesi sürüyor.

İstanbul Sultangazi'de bir kişi, eski eşinin yaşadığı binaYA yanıcı madde atıp kaçtı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 3'ü ağır, 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında İstanbul Sultangazi Esentepe Mahallesi 2850. Sokak üzerindeki 4 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, Bahadır A. isimli şahıs, boşandığı eşi Nevin D.'nin yaşadığı binaya girdi. Şahıs elindeki yanıcı maddeyi ateşe verip binanın merdiven boşluğuna attıktan sonra kapıyı kapatarak, olay yerinden kaçtı. Bina boşluğundaki malzemelerin yanmasıyla dumanlar binan üst katlarına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan vatandaşları kurtarırken, olayda 3'ünün durumu ağır 7 kişi dumandan etkilendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenenlerin hastanedeki tedavisi sürüyor. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

"Burada bir insanın ölmesi mi gerekiyor?"

Olay hakkında konuşan Nevin D.'nin ağabeyi Kemal D., "Sürekli tehditler ediyordu. Bugün de tehdit etti evinizi yakacağım, arabanızı yakacağım diye ikinci kez kundaklama yapıyor. Bu şahıs eski eniştemiz, kız kardeşimle evliydi. Mahkeme kararıyla boşandılar. Karşılıklı bir sıkıntı olmadan boşandılar. Kardeşim çocuklarını aldı. Herhangi bir nafaka istemedi. Çocukları ve kendisi de devlet güvencesi altında. Kardeşim boşandıktan sonra çocuklara şiddet hakaret olduğundan devlet göstermiyor. Bundan sonra bize döndü 'Siz yaptınız' diye. Ailesiyle konuştum bugünde abise dedim ki 'Psikolojik sorunu olabilir tedavi yaptırın, bizi de dinlemiyor' dedi. İçeri yanıcı madde atmış. İnsanlar çıkmasın diye demir kapıyı çekmiş alevler iyice büyüsün diye. Çok etkilenenler var şu an hastanedeler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
