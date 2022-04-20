Sultangazi'de kaybolan hemşire Kent Ormanı ve Alibey Barajı'nda aranıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultangazi'de kaybolan hemşire Kent Ormanı ve Alibey Barajı'nda aranıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Sultangazi'de kaybolan hemşire Kent Ormanı ve Alibey Barajı'nda aranıyor

Sultangazi'de 6 gün önce ortadan kaybolan ve son olarak Sultangazi'deki Kent Ormanı'nda görülen erkek hemşire Muhammet Aslan'ı bulmak için polis ekipleri harekete geçti.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de 6 gün önce ortadan kaybolan ve son olarak Sultangazi'deki Kent Ormanı'nda görülen erkek hemşire Muhammet Aslan'ı bulmak için polis ekipleri harekete geçti. Alibey Barajı'nda başlatılan arama çalışmalarına polis helikopter ve dron da destek verdi.

Sultangazi'de geçtiğimiz Cuma günü Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı Muhammed Aslan'dan haber alınamıyor. 6 gündür kayıp olan erkek hemşire Muhammet Aslan'ı bulmak için polis ekipleri harekete geçti. 6 gündür kendisinden haber alınamayan Muhammet Aslan'ın bulunması için bugün Sultangazi Kent Ormanı ve Alibey Barajı'nda arama yapıldı. Aramaya Özel Harekat, Polis Arama Kurtarma, Çevik Kuvvet, sualtı ekipleri katılırken, kadavra köpekleri de kullanıldı. Ormanlık alanda ve Alibey Barajı'nda devam eden arama çalışmalarına polis helikopteri ve dron da kullanıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muhammet Aslan, Alibey Barajı, Sultangazi, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title