Sultangazi'de liseli kıza dehşeti yaşatan saldırganın abisi başka bir öğrencinin ölümüne neden olmuştu. Kardeşi 6 gün önce tahliye olmuş, 17 yaşındaki genci tekme tokat döverek ölümüne neden olan ağabey ise tutuklanmıştı. Oğlunun kendisine aldığı hırkayı giyen acılı anne konuştu.

Sultangazi'de kavgada öldürülen liseli gencin annesi: "Hepsinin cezasını almasını istiyorum"

Sultangazi'de liseli kıza dehşeti yaşatan saldırganın abisi başka bir öğrencinin ölümüne neden olmuştu

Kardeşi 6 gün önce tahliye olmuş, 17 yaşındaki genci tekme tokat döverek ölümüne neden olan ağabey ise tutuklanmıştı

Oğlunun kendisine aldığı hırkayı giyen acılı anne konuştu

İSTANBUL - Sultangazi'de kız meselesi nedeniyle çıkan kavgada öldürülen Yusuf Mutlu'nun annesi Yoncagül Mutlu, olaya liseli Mervenur K.'yı darp eden kişinin de karıştığını iddia ederek, "Oğlumu orada öldürüp, ölüsünün başında beklediler. Su döktüler ölüsüne. Eziyet ettiler oğluma orada sonrada kaçıp gittiler. Cezaları hafiflemesin. Hepsinin cezasını almasını istiyorum" dedi.

Sultangazi'de Perşembe akşamı meydana gelen olayda iddiaya göre, okul çıkışı mahalledeki parkta oturup yanındakilerle sohbet eden Yusuf Mutlu (17), ile yanına arkadaşıyla gelen Z.Y.A., konuşmaya başlamış. Yusuf Mutlu'nun eski kız arkadaşı S.A.'nın Z.Y.A. ile sevgili olması nedeniyle aralarında kavga çıkmıştı. Bunun üzerine grupta bulunan Z.Y.A., ve beraberindekiler Yusuf Mutlu'yu feci şekilde döverek darp etmişti. Aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan liseli genç, ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Y.M.'yi feci şekilde darp eden Z.Y.A., olay sonrası kayıplara karışmış, yapılan çalışmalar sonucunda ise Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Z.Y.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı. Olayı gerçekleştiren şüpheli Z.Y.A.'nın, okul kitaplarını almak için evden çıkan lise öğrencisi Mervenur K.'nın yüzüne taş atan ve dişlerinin kırılmasına neden olan Ozan Anıl A.'nın abisi olduğu öğrenilmişti.

"Hepsinin cezasını almasını istiyorum"

Oğlunun kendisine aldığı hırkayı giyemediğini söyleyen acılı anne Yoncagül Mutlu, "Yusuf o gün okula gitmemişti evde kaldı. Daha sonra beni aradı anne ben dışarı çıkacağım dedi. Okul çıkışı arkadaşları ile buluşup oturup biraz gezeceklermiş iki arkadaşı ile okul çıkışı olay olan parka gitmişler. Yolda giderken arkadaşını görmüş, Ozan onu dövmüş. Oğlum bunu öğrenince 'Tamam ben onlarla konuşurum' demiş. Oğlum onların yanına gitmiş arkadaşları ile birlikte 'niye vurdunuz o çocuğa o sizden küçük' demiş. 'Sana ne lan sen demi dayak istiyorsun seni de döveriz' deyip çocuklara saldırmışlar. Çocuklar kaçmaya çalışmış. Benim oğlumu tekrar yakalamışlar. Oğlumu orada katlettiler. Bu işin içinde Ozan da var Zafer de var 6 kişi diye biliyorum. Hepsi cezalansın istiyorum ama Ozan'la Zafer'in olduğu kesin hepsi ceza alsın istiyorum. Oğlumu katledip öldürdüler orada. Konuşacak halim yok. Oğlumu orada öldürüp, ölüsünün başında beklediler. Su döktüler ölüsüne. Eziyet ettiler oğluma orada sonrada kaçıp gittiler. Ben adalet yerini bulsun istiyorum. Cezaları hafiflemesin" dedi.