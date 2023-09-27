Sultangazi'de Kadının Fotoğraflarını Gizlice Çeken Şüpheli Yakalandı

Emin YEŞİL / İSTANBUL, SULTANGAZİ'de yolda yürüyen bir kadının cep telefonuyla gizlice fotoğraflarını çeken kişi, çevredekiler tarafından yakalandı. Mahalle sakinleri tarafından darbedilen şüpheli, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Cep telefonunda kadınlara ait gizlice çekilmiş fotoğraflar bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi ara sokakta yürüyerek evine giden genç kadının cep telefonuyla gizlice fotoğraflarını çekmeye başladı. Çevredekiler durumu fark edince Alican A.'nın yanına geldi. Genç kadını durumdan haberdar eden vatandaşlar, Alican A.'yı darbetmeye başladı. Mahalle sakinleri tarafından darbedilen Alican A., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Genç kadın polis merkezi amirliğine giderek Alican A.'dan şikayetçi oldu. Alican A.'nın cep telefonunu inceleyen polis, telefonda başka kadınlara ait gizlice çekilmiş fotoğraflar olduğunu tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Alican A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.