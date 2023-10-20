Sultangazi'de "kapı önünde kargonuz var" diyerek sokağa çağrılan kadın silahlı saldırıya uğradı

Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, - SULTANGAZİ'de "kapı önünde kargonuz var" diyerek sokağa çağrılan kadın silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 44 yaşındaki Hatun Keskin'i evde oturduğu sırada zili çalan bir kişi, "kapı önünde kargonuz var" diyerek kadını sokağa çağırdı. Keskin, aşağıya indiğinde ise maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlardan üçü Keskin'in vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. İlk müdahaleyi çevredekilerin yaptığı Keskin'e ihbar üzerine olay yerine gelen sağlım ekipleri hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunmayan Keskin'e saldıran şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Mahalle esnafı Ramazan Argun, "Bildiğim kadarıyla eski eşi vurmuş. Vuran kişi kaçmış. Nasıl vurduğunu göremedim ama 3 el silah sesi duyduk" ifadelerini kullandı.