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Sultangazi'de iş yerine kurşun yağdırdılar: O anlar kamerada

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İstanbul Sultangazi'de motosikletli 2 kişi, yabancı uyruklu bir kişiye ait kapalı iş yerine 5 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de iş yerine kurşun yağdırdılar: O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de motosikletli 2 kişi, yabancı uyruklu bir kişiye ait kapalı iş yerine 5 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay gece saat 01.30 sıralarında Esentepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre motosikletli 2 kişi, yabancı uyruklu Ahmet Yasin isimli şahsın işlettiği 2. el eşya satışı yaptığı dükkana 5 el ateş açıp kaçtı. Olayda iş yerinin o saatte kapalı olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunların isabet ettiği kepenk ve camlar ise zarar gördü.

Olayı anlatan iş yeri sahibi Ahmet Yasin, "Ben 10 senedir buradayım hiç kimse ile sıkıntım yok. Ben herkesi tanıyorum, komşularımın hepsi beni tanıyor. Gece saat 01.30 gibi sesleri duyup çıktım. Zaten burada karşı tarafta oturuyorum. 2 kişi beyaz bir motorla geldiler dükkanım kapalıydı. 5 tane kurşun sıktılar sonra polis geldi. Karakola gidip ifade verdim" dedi.

Saldırı anı kamerada

Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde olay yerine gelen motosikletli 2 kişiden birinin iş yerini hedef alarak 5 el ateş ettiği ve daha sonra kaçtıkları görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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