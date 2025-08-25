Sultangazi'de Hafriyat Yüklü Tır Devrildi

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, hafriyat yüklü tır virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, yola dökülen mazot nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Özkan yönetimindeki 34 DNL 409 plakalı hafriyat yüklü tır, virajı alamayarak yan yattı. Devrilen tır metrelerce sürüklenirken, damperinde bulunan hafriyat malzemeleri yola saçıldı.

Kaza sırasında tırın mazot deposu delindi. Yola yüzlerce litre mazot akarken, kayganlaşan yol nedeniyle polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücüyü ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise hem devrilen aracı hem de dökülen yakıtı kontrol altına almak için çalışma yaptı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL