Sultangazi'de Gençler Aydınlatma Direğini Kırdı

Sultangazi'de Gençler Aydınlatma Direğini Kırdı
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Sultangazi'de iki genç, bir parkta bulunan aydınlatma direğini ellerindeki çubuklarla kırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sultangazi'de iki genç, parkın içinde bulunan aydınlatma direğini ellerindeki çubuklarla kırdı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, önceki gün gece saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen iki genç, mahallede bulunan bir parkın içindeki aydınlatma direğine zarar verdi. Ellerindeki sopa ve çubuklarla direğin elektrik bağlantısının bulunduğu kutuyu kırarak kabloları koparmaya çalışan gençler, elektrik bağlantısını kesmeye çalıştı. Gençlerin direğe zarar verdiği anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, gençlerin ısrarla aydınlatma direğinin elektrik bağlantı kablolarının bulunduğu kapakları kırmaya çalıştıkları görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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