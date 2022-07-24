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Sultangazi'de gecekondu alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sultangazi'de gecekondu alev alev yandıİSTANBUL Sultangazi'de bir gecekondunun kömürlük kısmında yangın çıktı.

Sultangazi'de gecekondu alev alev yandı

İSTANBUL Sultangazi'de bir gecekondunun kömürlük kısmında yangın çıktı. Alev alev yanan ev küle dönerken, evde kimsenin olmaması kimsenin olması olası bir can kaybını önledi.

Yangın, sabah saat 04.30 sıralarında Habibler mahallesi 2707/3 sokak üzerinde bulunan Yaşar Ünlü isimli vatandaşa ait gecekondunun kömürlük kısmında çıktı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın nedeni ile zaman zaman patlamalar yaşandı. Mahalle sakinleri ise panik halinde sokağa döküldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı bölgeye verilen elektrik ve doğalgaz akışı ise kesildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın diğer evlere sıçramadan tamamen söndürüldü. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmaması ise olası bir can kaybını önledi.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik - 3. Sayfa

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