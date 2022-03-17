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Geri manevra yapan minibüs yaşlı adamı ezdi! Kahreden anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sultangazi'de sokak içerisinde geri manevra yapan minibüs, o sırada yolda yürüyen 78 yaşındaki H.A'yı ezdi. Kazada ağır yaralanan H.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçen Salı günü saat 16.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde sokak arasında ürün yükledikten sonra direksiyonun başına geçen E.A., kapalı kasa minibüsü ile geri manevra yapmaya başladı.

YAŞLI ADAMI EZDİ

Geri gelen minibüs, bu esnada yaklaşık 50 metre ileride bulunan camiye gitmek için yolda yürüyen H.A.'ya (78) çarptıktan sonra ezdi. Ağır yaralanan H.A., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince minibüsün altından çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan H.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayı yapan sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sultangazi'de feci kaza: Geri manevra yapan minibüs bir kişiyi ezdi

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, H.A.'nın evden çıkarak sokakta yürümeye başladığı, kısa bir süre sonra ise minibüs sürücüsünün geri geri gelmeye başladığı, H.A.'nın ise minibüsün altında kaldığı görülüyor. Olaya şahit olan bir gencin şoka girdiği de kameraya yansıyor.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

İsmetpaşa Mahallesi, Minibüs, Polis, Salı, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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