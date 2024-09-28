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Sultangazi'de Ehliyetsiz Sürücü Dehşet Saçtı: 4 Yaralı

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İstanbul Sultangazi'de ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, yayaya çarpmasının ardından polis ve park halindeki bir araca da çarparak toplamda 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Sultangazi'de ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 2'si polis 4 yaralı

İSTANBUL - Sultangazi'de ehliyetsiz olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü dehşet saçtı. Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan motosiklet savrularak polis memurlarının motosikletine, ardından ise park halinde bulunan otomobile çarptı. Kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Olay gece saat 23.30 sıralarında Uğur Mumcu mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen Hamza Emir Balyemez'in kullandığı 34 EJS 126 plaka motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Sedat Ay'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet karşı istikametten gelen Polis Memuru Burak Ş' nin kullandığı motosiklete ve cadde üzerinde park halinde bulunan 34 FE 5276 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaya Sedat Ay, motosiklet sürücüsü Emir Balyemez, polis memurları Burak Ş. ve Mehmet K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanarak Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırılan yaya Sedat Ay'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sultangazi'de Ehliyetsiz Sürücü Dehşet Saçtı: 4 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK - 3.Sayfa

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