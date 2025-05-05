Sultangazi'de Düğün Çıkışı Silahlı Saldırı: 19 Yaşındaki Genç Yaralandı

Sultangazi'de gece saatlerinde arkadaşının düğününden çıkan 19 yaşındaki genç, aracıyla sokak üzerinde ilerlediği sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan genç hastaneye kaldırırken, olay yerine gelen anne ise sinir krizi geçirdi.

Olay, dün gece saatlerinde Eski Habibler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, arkadaşının düğünden çıkan Yusuf Azad Sural (19), 10 EA 580 plakalı aracıyla seyir halindeyken, karşı yönden gelen başka bir otomobil tarafından önü kesilerek sıkıştırıldı. Araçtan inen 3 kişi, silahlarla Yusuf Azad Sural'a art arda ateş etti. Saldırganlar, gence ateş ederek olay yerinden hızla uzaklaştı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Yusuf Azad Sural, olay yerine çağrılan ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine kısa sürede ulaşan Yusuf Azad Sural'ın annesi, oğlunun yaralandığını öğrenince sinir krizi geçirdi. Anneyi çevredekiler sakinleştirdi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, kaçan saldırganların kimliklerini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Yaşanan olayı anlatan baba Ümit Sural, "Oğlum dün akşam Habibler Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğradı. Tanımadığımız 3 kişi, ters yönden gelerek çok yakın mesafeden oğlumu sıkıştırmış ve silahla ateş açmış. 9 adet mermi bulunduğu söylendi. Benim çocuğumun bacaklarına mermi isabet etti. Suratına hedef alındı, öldürmeye kasten ama silah patlamadı. Bacaklarındaki mermiler halen vücudunda duruyor. Hastanede şu anda yatıyor. Ben devletimin kolluk güçlerinin bu işi çözeceğine inanıyorum hızlı bir şekilde" dedi.

Olay anını anlatan Yusuf Azad Sural, "Sivil polis olduğunu düşündüm. Yavaşladım. O anda yanaştılar. Hiç konuşmadan 3 kişi ateş etmeye başladılar. Kim olduklarını bilmiyorum. Sağır oldum. Vücuduma mermiler isabet etmiş. Araca da isabet etmiş. Kendimi kaybetmişim" diye konuştu. - İSTANBUL