Sultangazi'de bodrum kattaki çöp evde yok yok

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir vatandaşın yaşadığı apartmanın bodrum katında topladığı atıklar nedeniyle etrafa yayılan kötü koku bina sakinlerine zor anlar yaşatıyor. Atıklar arasındaki manken, oyuncak bebeklerle kafesteki karga ise dikkat çekti.

İddiaya göre, Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde Sefa Ö. isimli vatandaş uzun süredir çevreden topladığı hurda malzemeleri ve çeşitli atıkları hem yaşadığı dairede hem de apartmanın bodrum katına biriktirdi. Sefa Ö.'nün kedi, köpek ve karga gibi hayvanlarla birlikte yaşadığı belirtilirken, çöplerden yayılan kötü koku bina sakinlerini isyan ettirdi. Bodrum katında yıllardır biriken ve adeta çöp evi andıran malzemeler nedeniyle apartmanda ağır koku ve rutubet oluştuğunu belirten vatandaşlar, ortak kullanım alanlarına girmekte dahi zorlandıklarını ifade etti. Yaklaşık 3 buçuk kamyon çöp olduğu tahmin edilen ve kötü koku nedeniyle nefes almakta güçlük çektiklerini söyleyen vatandaşlar, durumun hem sağlık hem de güvenlik açısından ciddi risk oluşturduğunu dile getirdi.

"Camlarımızı açamıyoruz"

Durumdan yaşadığı rahatsızlığı dile getiren Ramazan Duman isimli vatandaş, "Abimiz biraz problemli. Son bir iki seneden bu yana binada çok ağır koku var zaten. Çöp kokusu, rutubet kokusu. Bir gün önce aşağı indik, baktık içerisi çöpe dönmüş. Artık içeride durulmuyor. Adam da problemli, sıkıntılı. İçeride her türlü hayvan var, her türlü yeşillik var. Sivrisineklerden, kokudan nefes alamıyoruz. Demircilik yapıyorum diyor, hurda alıp satıyorum diyor. Aşağısı çöp ev olmuş resmen. Belki 1-2 kamyon çöp çıkar. Kokuyor, pis kokuyor, duramıyoruz. Camlarımızı açamıyoruz" dedi.

"3-5 kamyon çöp çıkar"

Mahmut Sağmak isimli bir diğer vatandaş ise, "Burayı 2016'da aldım. Aldığımda bu ağaçlar yoktu. Çevirmiş, böyle ağaçları büyütmüş, suluyor. Ev rutubet oluyor. Gelen kiracılar durmak istemiyor. Rutubet var, su var. Yan taraflarına çöpe atmış. 3 kamyon, 5 kamyon çöp çıkar o çöplerden duramıyoruz. Burada içeride zaten kediler var, köpekler var, kargalar var. Onlardan da millet rahatsız. Koku yapıyor işte. İçeriye de girdik ama nefes almakta zorlanıyorum. Gerçekten çok ağır bir koku var. O yüzden binada rahatsız oluyor. Burada oturan abi de çöpleri toplamış, sığınaklara doldurmuş. 3-5 kamyon çöpü doldurmuş. Satıyorum diyor ama satmıyor. Bağımlı gibi bir şey olmuş. Çünkü sat dedik, satıyorsan ekmeğinle oynamayalım, götür sat dedik. 'Yok' dedi, 'Ben satmıyorum, çıkaramam' dedi. 'Siz kendiniz ne yapıyorsanız yapın' dedi. Biz de gittik, gördük. Şimdi evime de hep rutubet oluyor, oradan su geliyor. Her yer su olmuş" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı