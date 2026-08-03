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Sultangazi'de Çatı Tadilatında Yangın Panik Yarattı

Sultangazi'de Çatı Tadilatında Yangın Panik Yarattı
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İstanbul Sultangazi'de bir binanın çatısında tadilat sırasında çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu. Çatıda bulunan bir vatandaş, alevleri su dökerek söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, çatıda hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Sultangazi'de çatı tadilatı sırasında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Çatıda bulunan vatandaş ise yangına su dökerek müdahe etti.

Olay, dün saat 13.45 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın çatısında yapılan tadilat çalışması sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, çatıda bulunan bir kişi ise su taşıyarak alevleri söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangın merdiveniyle çatıya çıkarak alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangını söndürmek için çatıda kovayla mücadele eden vatandaşın çabası ve olay sırasında yükselen yoğun dumanlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatıda hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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