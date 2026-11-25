Sultandağı Kaymakamı Kalkan, Eber Gölü'ndeki yangın sonrası incelemede bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde Eber Gölü'ndeki sazlık alanda dün gece çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kaymakam Batuhan Kalkan, yangın sonrası bölgede inceleme yapıp hasar tespiti ve göl ekosistemine yönelik tedbirler hakkında bilgi aldı.
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi Kaymakamı Batuhan Kalkan, dün gece Eber Gölü çevresinde meydana gelen yangının ardından bölgede incelemelerde bulunarak, yangından etkilenen alanları yerinde gözlemledi.
Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan Eber Gölü'nde dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenle sazlık ve otluk alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından Sultandağı Kaymakamı Batuhan Kalkan, bölgeye giderek yürütülen çalışmalar ve son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Yangından etkilenen alanları yerinde inceleyen Kaymakam Kalkan'ın, bölgedeki hasar tespit çalışmaları ve göl ekosisteminin korunmasına yönelik alınacak tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.