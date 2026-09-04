DEAŞ operasyonunda yaralanan vatandaş hayatını kaybetti

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından koordineli olarak yürütülen DEAŞ operasyonu sırasında yaralanan vatandaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen B.Ç.'nin (21) yakalanmasına yönelik Sultanbeyli'de operasyon düzenlenmişti.

Operasyon sırasında şüphelinin görevli polis ekiplerine ateş açması üzerine ekipler karşılık vermiş, B.Ç. etkisiz hale getirilmişti. Olay sırasında yaralanarak hastaneye kaldırılan vatandaşın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı