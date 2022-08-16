Sultanbeyli'de yolcu dolu İETT otobüsü kayarak kaldırıma çıktı Sultanbeyli'de içi yolcu dolu İETT otobüsü, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kayarak ters dönüp kaldırıma çıktı. Sultanbeyli'de içi yolcu dolu İETT otobüsü, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kayarak ters dönüp kaldırıma çıktı. Yüreklerin ağza geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Sultanbeyli'de Akşemsettin Mahallesi, Fatih Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sultanbeyli-Ümraniye seferini yapan 131C hattındaki İETT otobüsü aşırı yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda ters dönerek kaldırıma çıktı. Korku dolu kazada İETT otobüsünün devrilmemesi muhtemel bir faciayı önlerken, yüreklerin ağza geldiği kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, İETT otobüsünün kayganlaşan yolda ters dönerek kaldırıma çıktığı görülüyor. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Fatih İETT 3. Sayfa Haberler

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