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Sultanbeyli'de Yol Verme Tartışmasında Baba ve Engelli Oğluna Saldıran Şüpheli Yakalandı

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Sultanbeyli'de yol verme yüzünden çıkan tartışmada baba ile engelli oğluna bijon anahtarı ile saldıran şüpheli yakalandı. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Sultanbeyli'de yol verme yüzünden çıkan tartışmada baba ile engelli oğluna bijon anahtarı ile saldıran şüpheli yakalandı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde 25 Temmuz 2024 tarihinde M.B. isimli şahıs ile engelli oğlu Y.B. trafikte yol verme yüzünden tartıştıkları kamyonet sürücüsü tarafından darp edilmişti. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şahısların Şanlıurfa Caddesinde seyir halinde iken ters istikametten gelen bir kamyonet sürücüsü ile yol verme sebebinden tartışma yaşadıkları belirlendi. Kamyonet içerisinden inen ve kimlik bilgileri tespit edilen Ö.D. isimli şahsın sert cisimler ile kendilerini darp edip, tehdit ve hakaretlerde bulundukları anlaşılması üzerine şüpheli Ö.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "Kasten Yaralama", "Mala Zarar Verme" ve "Tehdit ve Hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sultanbeyli Baba 3.Sayfa Güncel Haberler

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