Üye Girişi
Haberler

Sultanbeyli'de Hırsızlık Anları Kamerada: Arkadaşının Omzuna Çıkarak Kıyafet Çaldılar

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanbeyli'de bir grup hırsız, bir apartmanın balkonda asılı olan kıyafetlerini çalmak için omuzlara çıkarak gerçekleştirdikleri hırsızlık anlarını güvenlik kameralarına yansıttı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sultanbeyli'de 'pes' dedirten hırsızlık: Arkadaşının omuzuna çıkarak kıyafetleri böyle çaldı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir grup kişi gece saatlerinde bir apartmanın birinci katında balkonda asılı olan kıyafetleri çaldı. Hırsızlık anları ise binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 26 Eylül tarihinde İstanbul Sultanbeyli İlçesi'nde saat 03.40 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, bir arkadaş grubu sokak üzerinde bir apartmanın birinci katında kuruması için balkona asılmış olan kıyafetleri çaldı. Kıyafetleri toplamak için balkonda çıkan daire sakini kuruması için balkona astığı kıyafetlerin yerinde olmadığını görünce güvenlik kameralarını inceledi. Bir grup tarafından gece saatlerinde kıyafetlerin çalındığı tespit eden daire sakini durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Hırsızlık anları ise apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Arkadaşlarının omuzlarına çıkarak çaldılar

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sokak üzerinden geçen 4 kişi balkonda kuruması için asılı olan kıyafetlere yaklaşıp, arkadaşının omuzunu çıkarak balkondaki kıyafetleri çaldığı ve olay yerinden ayrıldıkları görünüyor.

Sultanbeyli'de Hırsızlık Anları Kamerada: Arkadaşının Omzuna Çıkarak Kıyafet Çaldılar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET GÜZEL - 3.Sayfa

Yerel Haberler Sultanbeyli Hırsızlık Politika İnceleme Güvenlik 3-sayfa Suç

Hizbullah, Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürüldüğünü doğruladı

Nasrallah öldü mü? Gözlerin çevrildiği Hizbullah'tan beklenen açıklama geldi

 Nasrallah'ın ölümü sonrası İran'ı korku sardı! Hamaney güvenli bölgeye götürüldü

İran, Hamaney'i gizledi

 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun

Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindi
Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık

Ünlü isme büyük vefasızlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polatlı 1926 Mardin 1969 Maçı Hakkında Menemen FK - Van Spor Maçı Yayın Bilgisi Polatlı 1926 Mardin 1969 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Polatlı 1926 Mardin 1969 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Menemen FK Van Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Menemen FK Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Menemen FK Van Spor maçı kaç kaç? Bursa Nilüfer Orduspor 1967 Maçı Hakkında Aliağa 1922 Konyaspor Maçı Hakkında Bursa Nilüfer Orduspor 1967 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursa Nilüfer Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Aliağa 1922 Konyaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Aliağa 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aliağa 1922 Konyaspor kaç kaç? Arnavutköy - Derince Maçı Yayın Bilgisi Alanya 1221 FSK - Küçükçekmece Sinop Maçı Bilgileri Arnavutköy Belediyesi Derince Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Arnavutköy Belediyesi Derince Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });