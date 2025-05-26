Sultanbeyli'de Çatı Yangını: Alevler Yan Bina ile Temas Etti
Sultanbeyli'de üç katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, bitişiğindeki dört katlı apartmanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmadı, ancak maddi hasar meydana geldi.
Sultanbeyli'de korkutan çatı yangını: Alevler yan binaya sıçradı
İSTANBUL - Sultanbeyli'de üç katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, bitişiğinde bulunan dört katlı apartmanın çatısına da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.
Olay, Sultanbeyli Adil Mahallesi Araç Sokak üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle üç katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yükselerek yan tarafta bulunan dört katlı apartmanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iki binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.