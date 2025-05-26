Sultanbeyli'de Çatı Yangını: Alevler Yan Bina ile Temas Etti

Sultanbeyli'de Çatı Yangını: Alevler Yan Bina ile Temas Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sultanbeyli'de Çatı Yangını: Alevler Yan Bina ile Temas Etti
Haber Videosu

Sultanbeyli'de üç katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, bitişiğindeki dört katlı apartmanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmadı, ancak maddi hasar meydana geldi.

Sultanbeyli'de korkutan çatı yangını: Alevler yan binaya sıçradı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de üç katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, bitişiğinde bulunan dört katlı apartmanın çatısına da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, Sultanbeyli Adil Mahallesi Araç Sokak üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle üç katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yükselerek yan tarafta bulunan dört katlı apartmanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iki binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - 3.Sayfa
Dekanın profesörlüğü iptal edildi! 10 yıldır aldığı maaş ne olacak?

Dekanın profesörlüğü iptal edildi! 10 yıldır aldığı maaş ne olacak?
Son ankette Türkiye'nin sorunlarını kim çözer sorusu soruldu! İlk sırada sürpriz var

Türkiye'nin sorunları kim çözer anketi! İlk sırada sürpriz var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı

Skandal görüntüler! İlçede düzenlenen festival Las Vegas'ı aratmadı
Polis, kendisini araçla duvara sıkıştıran kişiyi öldürdü

Polis, kendisini araçla duvara sıkıştıran kişiyi öldürdü
Anayasa Mahkemesi'nin devlet memurları için 3600 ek gösterge şart kararı belli oldu

Anayasa Mahkemesi'nin memurlar için "Şart" kararı belli oldu
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
Herkesin aklındaki soru yanıt buldu! İşte Yenikapı'ya giden Galatasaraylı taraftar sayısı

İşte Yenikapı'ya giden taraftar sayısı
Fenerbahçe ayrılık var! Yıldız futbolcu geri dönüyor

Fenerbahçe ayrılık var! Yıldız futbolcu geri dönüyor
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarında Nusret'i gören herkes aynı soruyu soruyor

Şampiyonluk kupasını Nusret'in elinde gören herkes aynı soruyu soruyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.