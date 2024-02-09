Üye Girişi
Haberler

Sultanahmet'te yaşlı adama tramvay çarptı

Güncelleme:

Sultanahmet'te yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırılırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanahmet'te yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırılırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Fatih Sultanahmet'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle birkaç metre savrulan şahıs yaralanırken, vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan yaşlı adamı ambulansla hastaneye kaldırdı.

"Adamın durumu iyi değildi, gözü kızarmıştı"

Kazaya tanık olan Mustafa Taştan, "Biz yukarıda duruyorduk. Yukarıdaki kuaförde çalışıyorum. Adam buradan geçerken tramvay hızlı geliyordu, adama çarptı. Adamın başına Pakistanlı biri geldi. Doktor o esnada müdahale yaptı. Yaralının ağzı ve burnu kanıyordu. Ambulans gelip adamı hastaneye götürdü. Tramvay çalışmaya devam etti. Adamın durumu iyi değildi, gözü kızarmıştı. Gözleri morarmıştı. Yüzü şişti, ambulans gelip boyunluğu takarken yüzü şişti. Yaralı Türk'tü. Tanımıyorum ama yaşlı bir adamdı" dedi.

Yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tramvayın yaşlı adama çarptığı ve çarpmanın etkisiyle yaşlı adamın birkaç metre savrulduğu görülüyor. Kazadan sonra çevredeki vatandaşların yaralı adamın yardımına koştuğu görülüyor. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sultanahmet Bağcılar Ulaşım Güvenlik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 50. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV Canlı izle! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 9 Şubat Yalı Çapkını 57. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 9 Şubat Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü mü? İlk Türk astronot döndü mü? GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN FİNALİNDE NE OLDU? Bileziği kim aldı, hangi gelin elendi? Serdar Dursun Fenerbahçe'ye geri mi döndü? Serdar Dursun kiralandı mı, bonservisi alındı mı? ADAÇAYI FAYDALARI NELER? Adaçayı yağı ne işe yarar, nasıl kullanılır? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 9 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Bugün (9 Şubat) altın fiyatları yükseldi mi? SURVIVOR YARIŞMACILARININ HAFTALIK KAZANÇLARI NE KADAR? | Turabi, Poyraz, Ogeday ve Nagihan ne kadar kazanıyor? DOLAR NE KADAR? 9 Şubat Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Hafta sonu için dizi ve film önerileri! | En çok izlenen diziler neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title