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Sultan Vahdettin'in torununun evindeki 11 milyonluk hırsızlık kamerada

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Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in torunlarından Mesude Evliyazade'nin evinden aralarında Ulviye Sultan'dan kalma pırlanta işlemeli altın bileziğin de bulunduğu toplam 11 milyon 650 bin liralık mücevher çalınmıştı. Evliyazade'nin evinde yaşanan hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sarıyer, Poligon Mahallesi, Sarıyer caddesi üzerinde bulunan lüks sitede yaşayan Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in torunlarından Mesude Evliyazade, 15 Mart'ta evinde hırsızlık olduğunu söyleyerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Evliyazade, polise verdiği ifadesinde evinden toplamda 11 milyon 650 bin liralık mücevherin çalındığını belirtti.

HIRSIZ HİZMETÇİ ÇIKTI

Çalınanlar arasında Ulviye Sultan'dan kalan pırlanta işlemeli altın bileziğin tek başına fiyatının 6 milyon lira olduğunu kaydetti. 2 adet yüzük, 1 adet küpe, çanta ve giyim eşyalarının çalındığını söyleyen Mesude Ulviyezade olayın 4 Şubat'ta yatılı olarak işe aldığı hizmetçi tarafından gerçekleştirildiği ifade etti.

ESENYURT'TA GÖZALTINA ALINDI

İhbarın ardından polis ekipleri milyonluk hırsızlık için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hizmetçi T.Ç.'nin (43) izne çıkarken, evden topladığı eşyaları poşete koyarak evden ayrıldığını belirledi. Hizmetçinin hırsızlığı gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, şahsı Esenyurt'ta gözaltına aldı.

T.Ç.'nin ifadesinin ardından 79 parça, çanta, elbise gibi eşyalar ele geçirilirken, 20 parça giyim ve çanta eşyaları İzmir'de bulundu. Hizmetçinin kızı S.N.Ş. (23) isimli şüphelinin de çalınan eşyaları sosyal medya üzerinden satmaya çalıştığı tespit edildi. S.N.Ş. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. T.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken kızı S.N.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sultan Vahdettin'in torununun evindeki 11 milyonluk hırsızlık kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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