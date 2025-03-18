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Sultan Vahdettin'in torununa hırsızlık şoku! 11 milyon liralık mücevheri poşetler içinde çalmış

Sultan Vahdettin'in torununa hırsızlık şoku! 11 milyon liralık mücevheri poşetler içinde çalmış
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Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in torunlarından Mesude Evliyazade'nin Sarıyer'deki lüks evinden aralarında Ulviye Sultan'dan kalma pırlanta işlemeli altın bileziğin de bulunduğu toplam 11 milyon 650 bin liralık mücevherler çalındı. Evdeki hizmetçinin her hafta izne çıkarken mücevherleri poşete koyarak çaldığı güvenlik kameralarından belirlendi.

Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in torunlarından Mesude Evliyazade, Sarıyer'deki lüks evinden aralarında Ulviye Sultan'dan kalma pırlanta işlemeli altın bileziğin de bulunduğu toplam 11 milyon 650 bin liralık mücevherlerin çalınmasının ardından evdeki hizmetçi çıktı. Hizmetçi T.Ç. ile evden çalınan çanta, elbise gibi eşyaları sosyal medya hesaplarından satan kızı S.N.Ş.(23) gözaltına alındı. Hizmetçi T.Ç.'nin muhtelif aralıklarla eşyaları ve mücevherleri sattığı anları güvenlik kameraları kaydetti.

Sultan Vahdettin'in torununa hırsızlık şoku! 11 milyon liralık mücevheri poşetler içinde çalmış

OSMANLI TORUNUNUN MİLYONLARCA LİRALIK MÜCEVHERİ ÇALINDI

Sarıyer, Poligon Mahallesi, Sarıyer caddesi üzerinde bulunan lüks sitede 15 Mart 2025 tarihinde polise başvuran Mesuda Evliyazade, evinden hırsızlık olduğunu söyleyerek polisten yardım istedi. Mesuda Evliyazade ifadesinde evinden toplamda 11 milyon 650 bin liralık mücevherin çalındığını söyledi. Mağdur kadın çalınanlar arasında Ulviye Sultan'dan kalan pırlanta işlemeli altın bileziğin tek başına fiyatının 6 milyon lira olduğunu belirtti. Mesude Ulviyezade olayın 4 Şubat 2025 tarihinde yatılı olarak işe aldığı hizmetçi tarafından gerçekleştirildiği ihbarında bulundu.

Sultan Vahdettin'in torununa hırsızlık şoku! 11 milyon liralık mücevheri poşetler içinde çalmış

HIRSIZ, EVDEKİ HİZMETÇİ ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada, polis evdeki güvenlik kameralarını incelediğinde hizmetçi T.Ç.'nin her hafta izne çıkarken, evden topladıklarını poşetlere koyarak evden ayrıldığını belirledi. Bu gelişme üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri T.Ç.'yi Esenyurt'ta gözaltına aldı. T.Ç.'nin evinde yapılan aramada evden çalınan 79 parça, çanta, elbise gibi eşyalar ele geçirildi. T.Ç.'nin bu eşyaları sosyal medya hesaplarından satmaya çalıştığı tespit edilen kızı S.N.Ş. de Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Sultan Vahdettin'in torununa hırsızlık şoku! 11 milyon liralık mücevheri poşetler içinde çalmış

Hırsızlık Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. T.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken kızı S.N.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Zamanında bunların ataları Kemal’de Osmanlıları sürgün etmişti. Elin İngiliz’ini, Fransız’ını sığırdınız bu memlekete de bir Fatih’in torunlarını sığdıramadınız.

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