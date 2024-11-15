Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı.

Develi, Yeşilhisar, Yahyalı ilçe sınırları içerisinde bulunan ve Avrupa ile Afrika arasındaki göçmen kuşların kullandığı ana göç yolunun kesiştiği yer olan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda su kamışlarının bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk olarak vatandaşlar müdahale ederken, haber verilmesi üzerine itfaiye ve kolluk kuvvetleri alana sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucunda söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ