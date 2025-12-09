Haberler

Irak'ın kuzeyinde sel: 2 ölü, 4 yaralı

Irak'ın Kürt Bölgesel Yönetimi'nde etkili olan şiddetli yağışlar, Süleymaniye kentinde sel felaketine yol açtı. Selde iki kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Mahsur kalanlardan biri sel sularına kapıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kentinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Mahsur kaldığı yerden ip yardımıyla kurtarılmaya çalışılanlardan biri sel sularına kapıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Süleymaniye'de birçok ev ve araç zarar gördü. IKBY Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesinde meydana gelen selde 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada, sel felaketinin bölgede ciddi maddi hasara yol açtığı ifade edildi. Hayatını kaybedenlerden birinin üzerine duvar devrilmesi, diğerini ise boğulma sonucu öldüğü kaydedildi.

Sel sularına kapılanlar oldu

Selde mahsur kalan bir kişi kurtarma çalışmaları sırasında sel sularına kapıldı. Mahsur kaldığı yerden ip yardımıyla kurtarılmaya çalışılanlardan biri suyun şiddeti ile dengesini kaybederek düştü ve sel sularına kapıldı. Suya kapılan kişinin akıbeti bilinmiyor. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
