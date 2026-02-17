Süleyman Soylu ve Mansur Yavaş arasındaki tazminat davasında karar bozuldu

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında görülen manevi tazminat davasında yerel mahkemenin kararını bozdu.

YAVAŞ ALDIĞI PARAYI İADE EDECEK

Böylelikle Yavaş lehine verilen 20 bin TL'lik tazminat kararını kaldırarak, davanın reddine hükmedildi. Mahkeme Süleyman Soylu'nun Mansur Yavaş'a yönelik sözlerinin hukuka uygun olduğuna karar verirken, daha önce ödenen tutarın da iadesinin yolu açılmış oldu.

"HAKARET DEĞİL, SİYASİ POLEMİK VE ELEŞTİRİ"

İstinaf kararında, tarafların siyasetçi olduğu vurgulandı. Mahkeme, sert siyasi eleştirilerin demokratik toplumlarda ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek, Soylu'nun sözlerinin hakaret değil, siyasi polemik ve eleştiri niteliğinde olduğu sonucuna vardı. Bu nedenle manevi tazminat şartlarının oluşmadığı ifade edildi.

49 BİN TL ÖDENMİŞTİ

Dava, 30 Nisan 2023 gecesi özel bir televizyon kanalında yayınlanan bir programda Süleyman Soylu'nun Mansur Yavaş'a yönelik yaptığı siyasi eleştiriler üzerine açılmıştı. Yavaş, bu açıklamaların kişilik haklarını hedef aldığını ileri sürerek, manevi tazminat davası açmıştı.İlk derece mahkemesi, Soylu'nun 20 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetmiş, karar icraya konularak, faiz ve yargılama giderleriyle birlikte yaklaşık 49 bin tahsil edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı