Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Usulsüzlük Soruşturması: Bir Memur Tutuklandı

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Usulsüzlük Soruşturması: Bir Memur Tutuklandı
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Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan'ın mali usulsüzlük şüphesiyle bildirdiği durum sonrası başlatılan soruşturmada, üniversitenin öz kaynaklarını zimmetine geçirdiği iddia edilen bir memur tutuklandı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan'ın mali işlemlerdeki usulsüzlükten şüphelenerek durumu Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirmesiyle başlatılan soruşturma sonucunda, milyonlarca liralık zimmet iddiasıyla bir memur tutuklandı.

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) yürütülen iç denetim süreci kapsamında, üniversitenin öz gelirlerinden usulsüz para aktarımı yaptığı öne sürülen Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nda görevli N.D. isimli memur hakkında yürütülen inceleme, SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan'ın şüpheleri sonrası başlatıldı. Rektörlüğün durumu Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirmesi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Farklı akademik birimlerin öz kaynaklarından elde edilen milyonlarca lirayı kişisel hesabına aktardığı iddia edilen N.D., iç denetim biriminin tespitlerinin ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece "zimmet" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rektör Prof. Dr. Mehmet Saltan tarafından, zimmete geçirilen tutarın özellikle Tıp Fakültesi gibi yüksek öz gelir sağlayan akademik birimlerden aktarıldığını belirtti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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