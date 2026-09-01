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Kardeşi Kurtarıldı, Diğer Çocuk Hayatını Kaybetti

Kardeşi Kurtarıldı, Diğer Çocuk Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen 6 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk vatandaşlarca kurtarılıp hastaneye kaldırıldı; kayıp kardeşi 9 yaşındaki Mazin H.'nin cansız bedenine ise kanalda 300 metre ileride ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, kayıp olan 9 yaşındaki kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Yeni Mahalle 4018 Sokak'ta bulunan sulama kanalında meydana geldi. Sulama kanalında bir çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, Suriye uyruklu Y.H.'nin (6), Tuğra Nazmi Sarıgül isimli vatandaş tarafından sudan çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan küçük çocuk tedavi altına alındı. Yoğun bakımda bulunan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Diğer kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

Polis ekiplerinin aileyle yaptığı görüşmede, 9 yaşındaki Mazin H. isimli çocuklarından da haber alamadıklarını belirtmeleri üzerine sulama kanalında geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Polis dalgıç ekiplerinin kanalda yaptığı aramalar sonucunda Mazin H.'nin cansız bedeni, düştüğü düşünülen noktadan yaklaşık 300 metre ileride bulundu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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