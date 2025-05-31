Sulama kanalına uçan motosikletten son anda köprüye tutunarak kurtuldu

Sulama kanalına uçan motosikletten son anda köprüye tutunarak kurtuldu
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Vietnam'da üç gencin motosikletle yaptığı tehlikeli yolculuk, adeta aksiyon filmi sahnesine dönüştü. Sulama kanalına uçan motosikletten son anda atlayan bir genç, korkuluklara tutunarak mucizevi şekilde kurtuldu.

Üç gencin motosikletle yaptığı tehlikeli yolculuk, adeta aksiyon filmi sahnesine dönüştü.

ANİ MANEVRA YAPINCA SULAMA KANALINA UÇTU

Vietnam'ın Haiphong kentinde üç gencin bulunduğu seyir halindeki motosiklet, minibüse çarpmamak için ani manevra yapınca sulama kanalına uçtu.

MUCİZEVİ ŞEKİLDE KURTULDU

Motosikletle birlikte iki kişi kanala düşerken, en arkada oturan ve son anda atlayan genç ise köprü korkuluklarına tutunarak mucizevi şekilde kurtuldu.

VİRAL OLDU

Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada viral oldu. Bazı kullanıcılar "Tom Cruise işine baksın" ve "Film sahnelerini aratmadı" gibi yorumlarda bulundu.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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