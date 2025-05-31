Sulama kanalına uçan motosikletten son anda köprüye tutunarak kurtuldu
Vietnam'da üç gencin motosikletle yaptığı tehlikeli yolculuk, adeta aksiyon filmi sahnesine dönüştü. Sulama kanalına uçan motosikletten son anda atlayan bir genç, korkuluklara tutunarak mucizevi şekilde kurtuldu.
Üç gencin motosikletle yaptığı tehlikeli yolculuk, adeta aksiyon filmi sahnesine dönüştü.
ANİ MANEVRA YAPINCA SULAMA KANALINA UÇTU
Vietnam'ın Haiphong kentinde üç gencin bulunduğu seyir halindeki motosiklet, minibüse çarpmamak için ani manevra yapınca sulama kanalına uçtu.
MUCİZEVİ ŞEKİLDE KURTULDU
Motosikletle birlikte iki kişi kanala düşerken, en arkada oturan ve son anda atlayan genç ise köprü korkuluklarına tutunarak mucizevi şekilde kurtuldu.
VİRAL OLDU
Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada viral oldu. Bazı kullanıcılar "Tom Cruise işine baksın" ve "Film sahnelerini aratmadı" gibi yorumlarda bulundu.
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa