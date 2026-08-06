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Diyarbakır'da Sulama Kanalında Boğulan Genç Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Sulama Kanalında Boğulan Genç Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 22 yaşındaki Muhammed Can, gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri, genç adamın cansız bedenine ulaştı. Cenaze, otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Batıçanakçı Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren Muhammed Can'nın (22) gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmaları sonucu Can'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ceset, otopsi işlemleri yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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