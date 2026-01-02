Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmaları 5'inci gününde de aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, 29 Aralık 2025'te Harran ilçesine bağlı kırsal Buğdaytepe Mahallesi civarında yaşandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına devrildi. Olayda 1 kişi kendi çabalarıyla kurtulurken, 3 kişinin cenazesine ulaşıldı ve 1 kişi kayboldu. Kaybolan otomobil sürücüsü Halil Gündüz'ü (42) arama çalışmaları 5'inci gününde de devam ediyor. Günün aydınlanmasıyla başlayan arama kurtarma çalışmaları havanın kararmasıyla birlikte ara veriliyor.

Aralarında dalgıç polisler, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de bulunduğu 27 personel kanal içerisinde arama çalışmasını sürdürüyor. Kanal dışında ise 109 personel tarama faaliyeti yürütüyor. Yaklaşık 50 kilometrelik bir alana yayılan çalışmalarda toplam 136 kişi görev yapıyor. - ŞANLIURFA