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Sulama havuzunda çocuk kurtarma girişimi faciayla sonuçlandı

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde sulama havuzuna düşen çocuğu kurtarmak için havuza giren 4 kişiden 2'si hayatını kaybederken, sudan zehirlenme şüphesiyle diğer 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde sulama havuzuna düşen çocuğu kurtarmak için havuza giren 4 kişiden 2'si hayatını kaybederken, sudan zehirlenme şüphesiyle diğer 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sultanhisar ilçesi Hancıoğlu mevkisinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çocuk tarla sulama havuzuna düştü. Boğulma tehlikesi geçiren küçük çocuğu gören 4 kişi, çocuğu kurtarmak için havuza girdi. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. O esnada henüz bilinmeyen bir nedenle havuza giren 4 kişiden 2'si hayatını kaybederken, diğer 2 kişi de havuzdan çıkarıldıktan sonra sudan zehirlenme şüphesiyle Nazilli ve Sultanhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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