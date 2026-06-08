Şuhut'ta husumetli gruplar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralanırken olayın ardından hastane ve emniyet çevresinde toplanan kalabalık nedeniyle ilçeye çevik kuvvet ve TOMA sevk edildi, taşkınlık çıkaran 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Şuhut ilçe merkezindeki Hors Mesire Alanı güzergahında meydana geldi. Daha önceden aralarında anlaşmazlık bulunduğu öğrenilen iki grup, konuşmak amacıyla bir araya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbede sırasında M.S. isimli şahıs bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ilk müdahalenin ardından ambulansla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastane ve emniyet çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı

Olayın duyulmasının ardından Şuhut Devlet Hastanesi bahçesinde ve çevresinde onlarca kişi toplandı. Hastane çevresinde zaman zaman gergin anlar yaşanırken, güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlemler aldı. Olayın daha da büyüme ihtimaline karşı Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nden bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Çevik Kuvvet ekipleri ile TOMA araçları ilçeye gönderilerek muhtemel bir taşkınlığın önüne geçmek amacıyla kritik noktalarda konuşlandırıldı.

Polisin uyarılarını dikkate almayan şüphelilere gözaltı

Olayın devamında Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısında bulunan marketler bölgesinde toplanan bazı şahısların, polis ekiplerinin dağılmaları yönündeki uyarılarına aldırış etmediği ve çevredeki vatandaşları da gerginliğe dahil etmeye çalıştığı iddia edildi. Güvenlik güçlerinin anında müdahalesi sonucu eylemlerine devam eden 4 kişi yakalandı. Toplamda 5 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili ilçede gece boyunca güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Meydana gelen bıçaklı kavga ve sonrasında yaşanan gerginliklere ilişkin başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı