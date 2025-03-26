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Sudan Ordusu Hartum'daki Havalimanını Geri Aldı

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Sudan ordusu, başkent Hartum'daki uluslararası havaalanını paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri'nden geri aldı. Ordu, RSF'nin etkisini azaltmak için operasyonlarına devam ediyor.

Sudan ordusu, başkent Hartum'daki uluslararası havaalanını paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri'nden (RSF) geri aldı.

Sudan'ın başkenti Hartum'da ordunun Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (RSF) karşı ilerleyişi sürüyor. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kontrolü sağlayan ordu, Hartum'daki uluslararası havaalanını da RSF güçlerinden geri aldı. Askeri kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ordunun havalimanında kontrolü tamamen ele geçirdiği ve askerlerin RSF'nin bölgedeki son büyük kalesi olan stratejik Jebel Awliya bölgesini kuşattığı ifade edildi.

Ordunun Hartum'da Mavi Nil Nehri'nin üzerindeki Manshiya köprüsünün her iki tarafında da kontrolü sağlamasıyla başkentin güneyindeki Jebel Awliya'daki köprü, RSF'nin kontrolündeki bölgeyle bağlantılı tek geçiş noktası oldu.

Sudan'da 21 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kontrolü sağlayan ordu, 22 Mart'ta Merkez Bankası'nda kontrolü ele geçirdiğini duyurmuştu. Ordu paramiliter güçleri Hartum'un merkezinden çıkarmak için operasyonlarını sürdürüyor.

Sudan ordusu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında 15 Nisan 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ülke genelinde binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 12 milyon kişi yerinden edildi. - HARTUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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