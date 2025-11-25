Sudan'da RSF'den Üç Aylık İnsani Ateşkes İlanı

Sudan'da ordu ile çatışmaları sürdüren paramiliter örgüt Hızlı Destek Güçleri (RSF), tek taraflı 3 aylık insani ateşkes ilan etti.

Sudan'da ordu ile paramiliter örgüt (RSF) arasındaki iç savaş 2023'ten bu yana sürüyor. RSF lideri Muhammed Hamdan Dagalo yaptığı konuşmada, "Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere uluslararası çabalara yanıt olarak 3 ay boyunca düşmanlıkların durdurulması da dahil olmak üzere insani bir ateşkes ilan ediyorum. Dörtlü ülkelerin (ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan) diğer tarafı ateşkese katılmaya zorlamasını umuyoruz" dedi. Dagalo, RSF'nin saha izleme mekanizması kurulmasını onayladığını ve örgütün sivillere karşı ihlallerde bulunanların hesap vermesini sağlama konusunda "tam kararlı" olduğunu vurguladı.

RSF'nin ateşkes kararı, paramiliter grubun Ekim ayı sonlarında el-Faşir şehrini ele geçirmesinin ardından sivillere yönelik katliamlarının büyük tepki çekmesinin ardından geldi. El-Faşir'i ele geçiren RSF, Darfur bölgesi üzerindeki kontrolünü pekiştirmiş ve daha sonra Kordofan bölgesine yönelik saldırılarını artırmıştı. ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Sudan'ı kıtlığa sürükleyen savaşa son vermek için duruma müdahale edeceğini söylemişti.

Ordu, ateşkes planına sıcak bakmıyor

Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ise pazar günü yaptığı konuşmada, ABD'nin sunduğu ateşkes ve barış önerisinin Sudan ordusunu zayıflatmayı ve RSF'nin ele geçirdiği toprakları elinde tutmasını sağlamayı amaçladığını söylemişti. El-Burhan, "Sudan'da hiç kimse bu isyancıların varlığını veya gelecekte herhangi bir çözümün parçası olmalarını kabul etmeyecektir" demişti.

4 ülke ateşkes ve barış planı teklif etmişti

ABD, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Suudi Arabistan, Kasım ayı başında Sudan'da 3 aylık ateşkes ve ardından barış görüşmeleri içeren bir plan önermişti. RSF planı kabul ettiğini açıklamış, ancak kısa süre sonra Sudan ordusunun kontrolündeki topraklara insansız hava aracı ile saldırılar düzenlemişti.

Sudan iç savaşı

Sudan'da eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 2019'da devrilmesinin ardından geçici hükümet olarak sivil ve askeri gruplardan oluşan bir konsey kurulmuş ve Ağustos 2019'da başbakanlığa Abdullah Hamduk getirilmişti. Ancak Hamduk, 2021 yılı Ekim ayında ordu ve RSF güçleri tarafından gerçekleştirilen ortak bir darbeyle görevden alınmıştı. Darbenin ardından ağır ekonomik şartlar nedeniyle protestolar patlak vermiş ve ordu ile RSF arasında gerginlikler yaşanmıştı. Ordu ve RSF arasındaki güç mücadelesi sonucu 15 Nisan 2023'te iki taraf arasında çatışmalar başlamıştı. İç savaşta on binlerce kişi hayatını kaybederken, 14 milyondan fazla kişi yerinden edilmişti. - HARTUM