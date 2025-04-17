Sudan'da Ordu ile RSF Arasında Çatışmalar Şiddetleniyor: 57 Ölü

Sudan'da ordu ile paramiliter güç RSF arasındaki çatışmalarda 57 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar devam ediyor. Sağlık yetkilileri ve yardım kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, dün Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El Faşir'de yaşanan şiddetli çatışmalarda en 57 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

RSF, ordunun geçtiğimiz ay başkent Hartum'da yeniden kontrolü sağlamasının ardından kente yönelik saldırılarını arttırmıştı. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan

açıklamada, yaklaşık bir yıldır RSF'nin kuşatması altındaki El Faşir kentinde son birkaç günde düzenlenen saldırılarda en az 400 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve RSF güçleri arasında devam eden çatışmalarda yaklaşık 150 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 13 milyon kişi ise yerinden edildi. RSF ve ordu arasındaki çatışmalar ülkeyi ikiye böldü. Ordu ülkenin merkezini, kuzeyini ve doğusunu elinde tutarken, RSF ise müttefikleriyle birlikte Darfur'un neredeyse tamamını ve ülkenin güneyinin bazı kısımlarını kontrol ediyor. RSF lideri Muhammed Hamdan Dagalo, 15 Nisan'da geniş bir koalisyondan oluşan "Barış ve Birlik Hükümeti'nin" kurulduğunu açıklamıştı. - HARTUM