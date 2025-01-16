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Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlığına tedbir konuldu

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İstanbul'da suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlığına tedbir konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı ileri sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.

4 gün önce gözaltına alınan 40 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılıkta sorgu işlemleri sürerken, soruşturmada en çok adı çıkan Aziz İhsan Aktaş ile ilgili de önemli bir gelişme yaşandı.

Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu şüphelilerin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıklarına yönelik tedbir kararı uygulandı.

ÖZEL JETİ İLE GÜNDEM OLMUŞTU

İş insanı Aziz İhsan Aktaş, Aralık 2023'te pistten çıkan özel jeti ile de gündeme gelmişti.

Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlığına tedbir konuldu
Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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