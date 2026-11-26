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İstanbul'da üç gün önce suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 56 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir suç örgütüne yönelik soruşturma başlatılmış, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteği ile silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlemişti.

Operasyonda gözaltına alınan suç örgütü mensubu 56 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı.

Sabah sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, soruşturmanın yürütüldüğü Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı