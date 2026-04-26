Şubat ayında kaybolmuştu, halen bir ize rastlanmadı

Elazığ'da aylardır kayıp 74 yaşındaki İbrahim Kaya'ya ait henüz bir ize rastlanmadı.

Elazığ'da 8 Şubat'ta Esentepe Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan İbrahim Kaya (74) için yürütülen arama kurtarma çalışmaları iki buçuk ayı geçti. Bugüne kadar karadan, havadan ve su üstünde 230 kilometrelik alanı tarayan ekipler, henüz somut bir bulguya ulaşamadı.

Bölgeyi tarayan ekiplerin arama çalışmalarına ara verdiği ve gelen ihbarlar doğrultusunda faaliyetlerine devam ettikleri bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı