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Su talebi ölümüne neden oldu: Genç adam dövülerek katledildi

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Kahramanmaraş'ta 29 yaşındaki Mesut Kazancı, su talebinin ardından tartıştığı kişiyle kavgaya tutuştu. Tartışmanın şiddetlenmesiyle 6 kişinin saldırısına uğrayan Kazancı sopalarla dövülerek hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde, 29 yaşındaki Mesut Kazancı'nın su talebi hayatını kaybetmesine neden oldu.

İddiaya göre, Mesut Kazancı, aşırı susuzluk nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi'ne gitti ve bir yerden su içmek istedi. Metal fabrikasında çalışan bir kişi, Kazancı'ya bir bardak su verdi. Kazancı'nın, bir şişe su daha istemesi üzerine iki kişi arasından tartışma çıktı.

6 KİŞİ SOPALARLA SALDIRDI

Tartışma kısa sürede büyüyerek, 6 kişinin Kazancı'yı sopalarla dövmesine neden oldu. Kazancı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak iki gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

AİLESİ ACI HABERİ SONRADAN ÖĞRENDİ

Olayın ardından Kazancı'nın ailesi, kendisinden haber alamayınca polis ve hastanelere başvurdu. Aile, yoğun bakımda kimliği belirlenmeyen bir erkek hastanın bulunması üzerine acı haberi aldı.

Polis, olayın ardından 6 zanlıyı yakalayarak savcılığa sevk etti. Kazancı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Hayatını kaybeden Mesut Kazancı'nın 2 aylık bir bebeğinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Kahramanmaraş 3-sayfa Cinayet Şiddet Güncel Hukuk Yaşam Suç

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Yorumlar (3)

CAN Işık:

Bune yaaaaa

37
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Comolokko61:

Geelllll insan hayatına geellll sudan ucuz.

27
0
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Muhammet Akbulut:

idam yasası çıkmassa böyle haberleri daha çok izleriz...

0
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