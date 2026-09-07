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Su kanalına girerek takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Su kanalına girerek takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Karabük’ten Bartın yönüne seyir halindeki otomobilin su kanalına girerek takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Karabük'ten Bartın yönüne seyir halindeki otomobilin su kanalına girerek takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, T.E. idaresindeki 54 DE 665 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolunda Aşağıdana köyü mevkisine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Otomobil, yolun solundaki orta refüjde bulunan su kanalına girdikten sonra bariyerlere çarparak kanal içerisinde takla attı.

Kazada yaralanan sürücü T.E., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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