Su dolu çukurda mahsur kalan kurt ve köpeği ekipler kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Su dolu çukurda mahsur kalan kurt ve köpeği ekipler kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Su dolu çukurda mahsur kalan kurt ve köpeği ekipler kurtardı

Çankırı'da düştükleri su dolu çukurda mahsur kalan kurt ve köpek, ekipler tarafından kurtarıldı.

Çankırı'da düştükleri su dolu çukurda mahsur kalan kurt ve köpek, ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, Çankırı merkez ilçesine bağlı Satıyüzü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan su dolu çukura düşen kurt ve köpeği gören vatandaşlar durumu AFAD ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından kurt ve köpek mahsur kaldıkları yerden çıkartıldı.

Kurtarılan kurt ve köpeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. - ÇANKIRI

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çankırı AFAD su 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title