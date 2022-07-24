Starlink uyduları Gaziantep semalarında görüntülendi Elon Musk'ın Starlink uyduları vatandaşlar tarafından Gaziantep semalarında görüntülendi. Elon Musk'ın Starlink uyduları vatandaşlar tarafından Gaziantep semalarında görüntülendi. Sıralı ışıklar şeklinde görülen uydular vatandaşlarda büyük merak uyandırdı. Elon Musk'a ait olan Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi Gaziantep'ten görüntülendi. Sıralı ışıklar şeklinde hareket eden uyduları gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Gökyüzünde görülen uyduların ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaşlar, cep telefonu kameralarıyla uyduların geçişini görüntüledi. - GAZİANTEP İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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