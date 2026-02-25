Haberler

Sri Lanka'da 2019'da düzenlenen bombalı saldırılarla ilgili eski İstihbarat Başkanı gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sri Lanka'da 2019 yılında 279 kişinin ölümüne neden olan Paskalya bombalı saldırıları ile ilgili olarak eski İstihbarat Başkanı Suresh Sallay gözaltına alındı. Saldırıların ardından, Sallay'ın bombacılarla bağlantısı olduğu iddia edilmişti.

Sri Lanka'da 2019 yılında düzenlenen ve 279 kişinin öldüğü bombalı saldırılar ile ilgili eski İstihbarat Başkanı Suresh Sallay gözaltına alındı.

Sri Lanka'da Nisan 2019'da Paskalya Bayramı sırasında 3 kilise ve 3 otele düzenlenen ve 279 kişinin öldüğü bombalı saldırılar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sri Lanka Ceza Soruşturma Departmanı, bombalı saldırılarla bağlantısı olduğu iddiası ile eski İstihbarat Başkanı Suresh Sallay'ı gözaltına aldı.

Polis, Sallay'ın Sri Lanka Terörle Mücadele Yasası (PTA) uyarınca sorgulanmak üzere başkent Colombo'da gözaltına alındığını aktararak, "Ceza Soruşturma Departmanı'ndan belirli suçlamalarla ilgili talimatları bekliyoruz. Paskalya saldırıları ile bağlantılı olarak gözaltına alındı ve mahkemeye çıkarılacak" dedi.

Saldırıların ardından Sallay'ın bombacılarla bağlantısı olduğu ve 2019 başkanlık seçimlerini Gotabaya Rajapaksa'nın lehine çevirmek amacıyla saldırıların gerçekleşmesine izin verdiği iddia edilmişti. Sallay ise söz konusu iddiaları reddetmişti.

Sri Lanka'da 2024 yılında göreve gelen Cumhurbaşkanı Anura Kumara Dissanayake, suçluları yargılama sözü vermişti.

Sri Lanka'da düzenlenen saldırılarda 279 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 500 kişi de yaralanmıştı. - COLOMBO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi

İstanbullular dikkat! Saat verildi, geri dönüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var

Bir kadının "Eniştem" dediği kişiyle yaptığı paylaşıma tepki yağıyor
Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor

Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti

İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var

Bir kadının "Eniştem" dediği kişiyle yaptığı paylaşıma tepki yağıyor
ATM'ler teker teker kapanıyor! Dikkat çeken Türkiye detayı

ATM'ler teker teker kapanıyor! Dikkat çeken Türkiye detayı
Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi

Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi