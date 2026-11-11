SPOD soruşturmasında 4 şüpheliye 1 yıldan 3 yıla hapis ve derneğin feshi istendi

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Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPOD) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, derneğin kurucuları arasında bulunan 4 şüphelinin "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılması ve derneğin feshedilmesi talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cenk Soyer, Osman Cihan Hüroğlu, Özlem Çolak ve Volkan Yılmaz şüpheli olarak yer aldı. Şüphelilerin, 15 Eylül 2026 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesinde gerçekleştirdikleri öne sürülen faaliyetler nedeniyle 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında 4 şüphelinin ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılmaları istendi.

Soruşturma ihbar üzerine başlatıldı

İddianameye göre soruşturma, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına kimliği gizli tutulan "X" isimli kişi tarafından yapılan ihbar üzerine başlatıldı. "Ailem Güvende Operasyonu" kapsamında yürütülen çalışmalarda, derneğin tüzüğünde belirtilen amaçların dışında faaliyetlerde bulunduğu şüphesi üzerinde duruldu.

Soruşturma kapsamında Valilik İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün denetim raporu, jandarma tarafından hazırlanan mali araştırma raporları, MASAK veri inceleme tutanağı, açık kaynak araştırmaları, dernek binasında yapılan incelemeler, sosyal medya paylaşımları ve derneğin defteri kebiri delil olarak dosyaya girdi.

Derneğin belirttiği amacın dışına çıktığı öne sürüldü

İddianamede, 21 Eylül 2011 tarihinde Özlem Çolak, Osman Cihan Hüroğlu, Cenk Soyer ve Volkan Yılmaz tarafından kurulan derneğin faaliyetleri yer aldı. Derneğin kuruluş amacının LGBTİ+ bireylerin cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimleri nedeniyle baskı hissetmeden yaşayabilmeleri için sosyal politika üretilmesine katkı sunmak olduğu aktarıldı.

Valilik denetim raporuna da yer verilen iddianamede, derneğin tüzüğünde belirtilen amaç ve faaliyet alanlarının dışına çıktığı öne sürüldü. İddianamede, dernek faaliyetleri kapsamında eğitim programları ve organizasyonlar yoluyla cinsel yönelimlerin teşvik edildiği iddia edildi. Bu çalışmaların Anayasa ve kanunlara aykırı olduğu yazıldı.

Sosyal medya hesapları incelendi

İddianamede, derneğin sosyal medya hesabında paylaşılan 23 Nisan Çocuk Bayramı konulu bir gönderi ile Lezbiyen Görünürlük Günü paylaşımına da yer verildi. Savcılık, derneğin internet paylaşımlarına çocukların herhangi bir filtre olmadan ulaşabildiğini aktardı.

Yurt dışından 1 milyon 570 bin doları aşkın finansman

MASAK veri inceleme tutanağı ve derneğin defteri kebir kayıtlarının yer aldığı iddianamede, 2012-2026 yılları arasında yurt dışı kaynaklı toplam 1 milyon 570 bin 692 dolar finansman sağlandığı belirtildi. Söz konusu para transferlerinin farklı kurum ve kuruluşlardan gerçekleştirildiği kaydedildi.

İddianamede, derneğin yurt dışından aldığı kaynakların faaliyetlerinde nasıl kullanıldığı da değerlendirilirken, bu finansmanın derneğin tüzüğünde belirtilen amaçlar dışında yürütülen çalışmalarla bağlantılı olduğu aktarıldı.

Derneğin feshi istendi

Savcılık, Cenk Soyer, Osman Cihan Hüroğlu, Özlem Çolak ve Volkan Yılmaz'ın 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 'kurulması yasak veya konusu suç teşkil eden bir derneği kurmak/yönetmek' maddesi kapsamında 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca aynı madde uyarınca Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneğinin feshedilmesine karar verilmesi istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı