Şovmen simitçinin taktiği artık işe yaramıyor

Esenyurt'ta gün içinde farklı yerlerde bayılma numarası yaparakvatandaşların merhamet duygusunu kullanıp kazanç sağlayan simitçi, ne kadar uğraşsa da artık kimsenin umurunda değil... Sosyal medyada paylaşılan bir videosunda işlek bir caddede bayılmasına rağmen kimsenin simitçinin yardımına koşmadığı görüldü.