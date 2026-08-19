Haberler

Şanlıurfa'ya Hakaret Soruşturması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sosyal medyada Şanlıurfalılar hakkında ağır sözler kullanan kadın hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada Şanlıurfalılar hakkında ağır sözler kullanan kadın hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada Şanlıurfa'da yaşayanlar hakkında ağır sözler kullana kadın hakkında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK 216. maddesi gereğince halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Valilik açıklama yaptı

Şanlıurfa Valiliği de konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, "Bir sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla ilgili olarak; İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Şanlıurfa'daki toplum ve aile yapısını hedef alan, kamu düzenini olumsuz olarak etkileyen, toplumda kin ve düşmanlık duyguları oluşturmaya yönelik içerikte ifadeler kullanıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu hesap ve içeriğe ilişkin olarak adli işlem başlatılmış olup, yapılan araştırmada paylaşımdaki video içeriğini üreten ve yayınlayan hesap kullanıcısı kişinin kamu görevlisi olmadığı ve ikamet adresinin yurtdışında olduğu belirlenmiştir" denildi.

Eleştirinin dozunu aştı

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kimliği henüz belirlenemeyen bir kadının Şanlıurfalılar hakkında sarf ettiği sözler tepkiye neden oldu. Kadın ve erkekler arasında eşitsizlik olduğunu belirten kadın, "Şanlıurfa'da yaşayan her kız kardeşim için bu videoyu çekiyorum. Bunu dünyaya duyurmak istiyorum. Urfa'daki erkekler lanetli erkekler, Urfa'daki anneler lanetli anneler. Bunların zihniyeti bozuk. Bunların zihniyeti kötü. Biz kız çocuğu eğer Urfa ailesinden doğuyorsa bu kız çocuğunun kendine kahve içeceği bir alanı bile olamaz çünkü o kız çocuğu o aile için köle olarak doğar. Sabah kalkar kahvaltı hazırlar, sabah kalkar evi temizler. Öğle yemeğini hazırlar, akşam yemeğini hazırlar, kardeşlerini giyindirir ama yine de yaranamaz. Bakın az önce dersten çıktım, sinirim gerçekten çok bozuk. Bu kız kardeşim dedi ki hocam dersten sonra sizinle bir 10 dakika konuşmak istiyorum. Tahmin ettim, ben biliyorum çünkü ben burada bir Urfalı ailede yetiştim. Onların zihniyetlerini çok iyi biliyorum, kız ve erkek çocuklarını nasıl ayırt ettiklerini, erkek çocuklarına bir ilah gibi tapıp o erkek eril döngüsünü nasıl döndürdüklerini, o yüzden Urfalı erkek kendini kral gibi zanneder, kendini padişah gibi zanneder çünkü annesi ona tapmıştır. Ailesi evde koltuğun en rahat, erkek için paşa koltuğu yapılmıştır. Bütün Urfa erkekleri bu şekilde büyütülür. Kadınlar ise bu Urfa erkeklerine hizmet etmek için dünyaya getirilir, o eve hizmet etmek için. Urfa'da tam bir köle zihniyeti vardır. O yüzden buradan tüm Urfa erkeklerine, Urfa ailelerine sesleniyorum, hepiniz çürümüş bir zihniyete sahipsiniz. Aslında bu şehri komple yakmak istiyorum. İğrenç bir zihniyetleri var. Bu yüzden Urfa'dan nefret ediyorum, Urfalı akrabalarımdan da nefret ediyorum, bütün bu insanlardan nefret ediyorum çünkü bunlar nefret edilmeyi hak ediyor. Çocuk sevgisi nedir bilmezler, doğa sevgisi. Gidin Urfa'ya şimdi hepsi taş yığını, apartman, dikmişler apartmanları üst üste. Bunların zihniyeti bu, çünkü neden apartman biliyor musunuz çünkü her yerde erkekler çalışıyor, kadınla yok ki çiçek koysun, kadın yok ki renkli boyasın. Eril zihniyeti tüm şehre hakim olmuş durumda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

İşte "Kuytulcular"ın kayyum atanan 5 şirketi! Ünlü börekçi de listede
Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
Alihan Kuriş'in oyunu deşifre oldu: Takibe yakalanmamak için...

Alihan Kuriş'in oyunu deşifre oldu: Takibe yakalanmamak için...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper Yılmaz ailesi için yaptırdı! Görenler aynı yorumu yaptı

Ünlü ismin ailesi için yaptırdığı evi görenler aynı yorumu yapıyor
Türkiye ile İsrail arasında çatışma riski! ABD hemen harekete geçti

Türkiye ile İsrail çatışmanın eşiğinde! ABD hemen devreye girdi
Kedinin nereyi ısırdığına dikkat edin! '11 yıl sonra kuduran vaka var'

Kedinin nereyi ısırdığına dikkat edin! "11 yıl sonra kuduran vaka var"
Günlerdir haber alınamıyordu! Acı gerçek evine girince anlaşıldı

Günlerdir haber alınamıyordu! Acı gerçek evine girince anlaşıldı
Ünlü çift aşk tazeledi! Soluğu bakın nerede aldılar

Ünlü çift aşk tazeledi! Soluğu bakın nerede aldılar
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş ve oğlu tutuklandı

Yeni Partili vekili bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş ile oğlu tutuklandı
Tatilden dönen ailenin 5 milyonu buhar oldu! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

Tatildeki ailenin 5 milyonu gitti! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor